Cresce Fratelli d’Italia, stabili PD e M5S

Fratelli d’Italia (FdI) continua a crescere nel consenso, raggiungendo il 30,5% secondo l’ultimo sondaggio politico di Noto per ‘Porta a Porta’. Questo rappresenta un incremento dello 0,5% rispetto all’ultima rilevazione del 8 ottobre. Il partito guidato dalla premier Giorgia Meloni mantiene così la sua posizione di primo partito in Italia.

Il Partito Democratico (Pd) rimane stabile al 23%, mantenendo il suo consenso senza variazioni significative. Anche il Movimento 5 Stelle (M5S) resta bloccato al 12,0%, segnando un quadro di stabilità per entrambi i partiti. Forza Italia, al contrario, subisce una flessione dello 0,5%, attestandosi al 9,0%.

La Lega, invece, segna un progresso, guadagnando lo 0,5% e salendo all’8,5%. Questa crescita evidenzia un certo risveglio nel supporto per il partito, in un contesto in cui Alleanza Verdi e Sinistra registrano una perdita, scendendo al 6,5%.

I partiti più piccoli mostrano una situazione di stabilità o addirittura stagnazione: Azione resta al 3% e Italia Viva al 2,5%, senza variazioni rispetto alle precedenti rilevazioni. Entrambi rimangono fermi nelle loro posizioni, così come +Europa e Noi Moderati, che si attestano entrambi all’1,5%.

Un dato significativo è quello degli astenuti, che rimangono costanti al 41%, suggerendo una certa disaffezione o indifferenza da parte di una porzione consistente dell’elettorato nei confronti della situazione politica attuale.

In sintesi, il sondaggio evidenzia la crescita di FdI e la stabilità di Pd e M5S, mentre la Lega mostra segnali di recupero. Forza Italia continua a perdere consensi, e gli altri partiti minori fanno fatica a guadagnare terreno in un contesto politico in continua evoluzione. La situazione degli astenuti pone interrogativi sulla partecipazione degli elettori e sulle dinamiche future dell’elettorato italiano.