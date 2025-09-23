Cremonini e il suo successo con Alaska Baby in Italia

Un anno fa, Cesare Cremonini ha pubblicato il singolo “Ora che non ho più te”, che ha segnato un importante traguardo nella musica italiana contemporanea. Il brano ha raggiunto il primo posto nella classifica FIMI/GfK, ottenendo due certificazioni Platino grazie a oltre 400.000 copie vendute e oltre 100 milioni di stream.

Questa canzone ha mantenuto la sua posizione nella classifica per oltre un anno, un risultato raro nel panorama musicale italiano.

Ora, a distanza di un anno, Cremonini presenta “Alaska Baby”, un nuovo singolo in rotazione nelle radio italiane. Questo brano è il primo estratto dall’album omonimo, “Alaska Baby”, anch’esso certificato Platino, e dimostra l’abilità dell’artista di superare i propri confini creativi.

Il singolo è accompagnato da un videoclip, realizzato con le immagini delle performance del tour estivo “CREMONINI LIVE ‘25”, disponibile su YouTube. Il video offre uno spaccato dell’energia vibrante dei concerti dal vivo.

L’album “Alaska Baby” include diversi successi recenti di Cremonini, come “Ora che non ho più te”, che è rimasto al primo posto della classifica radio per sei settimane, “San Luca”, in collaborazione con Luca Carboni, e “Nonostante Tutto” con Elisa, certificato Oro e tra i brani più ascoltati della scorsa estate.

Il tour “CREMONINI LIVE ‘25” ha visto la vendita di oltre 600.000 biglietti, consolidando Cremonini come uno dei performer più apprezzati nella musica italiana.

Nel 2026, l’artista tornerà con un nuovo tour che visiterà luoghi iconici, tra cui il Circo Massimo di Roma e l’Ippodromo SNAI La Maura di Milano.