Cremonese trionfa contro il Genoa e vola in classifica

La Cremonese ha ottenuto una vittoria importante, battendo 2-0 il Genoa in trasferta allo Stadio Ferraris, portandosi a 14 punti e collezionando il terzo risultato utile consecutivo. A segnare entrambe le reti è stato Bonazzoli, che ha colpito al 3° minuto del primo tempo e al 4° della ripresa. Il Genoa, invece, rimane ultimo in classifica con sole tre lunghezze.

La partita è iniziata con il Genoa che doveva cercare di fare la gara, ma è stata la Cremonese a passare subito in vantaggio. Dopo un angolo, Bianchetti ha servito Bonazzoli, che ha segnato in rovesciata. Il gol ha richiesto un controllo VAR per un possibile fuorigioco, ma è stato confermato. Questo ha lasciato i padroni di casa sotto shock, mentre la Cremonese ha preso il controllo del match.

Nel corso del primo tempo, il Genoa ha cercato di reagire, ma senza successo. Le migliori occasioni sono state negate da un attento Audero. Al 41′, una punizione di Martin è stata respinta dalla barriera, ma la situazione non è cambiata molto. Nella ripresa, il secondo gol della Cremonese è arrivato presto, con Bonazzoli in situazione favorevole che ha segnato su un corner.

In risposta, il Genoa ha effettuato alcuni cambi, ma un gol annullato a Vitinha ha deluso ulteriormente i tifosi. Negli istanti finali della partita, gli animi si sono scaldati e il match è stato interrotto brevemente a causa di lanci di razzi da parte dei tifosi. Nonostante il tentativo di recupero, il Genoa non è riuscito a trovare la rete e la Cremonese ha festeggiato la vittoria.