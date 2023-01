Cremonese-Juventus 0-1, gol di Milik al fotofinish

La Juventus vince 1-0 sul campo della Cremonese nel match valido per la 16esima giornata della Serie A. I bianconeri, al settimo successo consecutivo, si impongono con il gol di Milik, a segno su punizione al 90′. La squadra allenata da Allegri sale a 34 punti. La Cremonese rimane a quota 7.

LA PARTITA – La Juve, con una formazione ampiamente rimaneggiata e piena di giovani, prova a fare il match contro un avversario che si chiude e poi riparte. Al 16′ gol i padroni di casa azzeccano l’imbucata con Valeri, che scavalca Szczesny e insacca con un morbido lob: tutto inutile, il Var conferma il fuorigioco segnalato dall’assistente. La Juve rumina calcio con una manovra poco fluida, ma arriva al tiro almeno in un paio di circostanze. Soulé chiama Carnesecchi alla parata, Fagioli non inquadra la porta su suggerimento di Miretti. Mira rivedibile anche per Kostic, che non finalizza un contropiede ben costruito. Nella ripresa la Juve prova ad alzare la pressione, Chiesa spaventa i padroni di casa in un paio di occasioni ma dall’altra parte è Dessers al 69′ a sfiorare il bersaglio grosso: sinistro potente a botta sicura, palo pieno e Szczesny ringrazia. Al 79′ Kean vorrebbe iscrivere il proprio nome nel tabellino dei marcatori ma Carnesecchi, ancora eccellente, salva. Quando lo 0-0 sembra scolpito, Milik pesca il jolly da 25 metri: punizione perfetta, sinistro chirurgico, palla sul palo e gol. La Juve vince e prosegue la corsa.