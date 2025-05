Cremonese e Catanzaro: Sconfitte nell’andata

Si sono disputate le semifinali di andata dei playoff di serie B, con risultati significativi per la Juve Stabia e lo Spezia. La Juve Stabia ha trionfato 2-1 in casa contro la Cremonese, mentre lo Spezia ha vinto 2-0 a Catanzaro. Il ritorno si giocherà domenica 25 maggio, con i match programmati alle 17:15 a Cremona e alle 19:30 a La Spezia.

Nella sfida al Romeo Menti di Castellammare di Stabia, i padroni di casa, che si sono classificati quintultimi in campionato, hanno sorpreso la Cremonese, che li precedeva in classifica di sei punti e che non li aveva mai battuti nei precedenti quattro incontri. Le reti per la Juve Stabia sono state segnate da Pierobon al 34’ e da Adorante al 58’. Per la Cremonese, gol di Johnsen al 76’, dopo un rigore fallito da De Luca. Il risultato rispecchia una partita dominata dalla Juve Stabia, che avrà ora a disposizione due risultati utili su tre nella gara di ritorno.

Al Nicola Ceravolo di Catanzaro, lo Spezia, terzo in campionato, ha iniziato il secondo tempo con la rete di Di Serio al 49’ seguita da un gol di punizione di Francesco Pio Esposito al 60’. Con questa vittoria, lo Spezia ha quasi assicurato il passaggio in finale, mentre il Catanzaro dovrà vincere con tre gol di scarto nella gara di ritorno rischiando l’eliminazione.

