Sport

Cremonese conquista San Siro: storica vittoria a Milano

Cremonese conquista San Siro: storica vittoria a Milano

La Cremonese ottiene un’importante vittoria a San Siro, conquistando il suo primo successo contro il Milan, nel match di apertura della stagione. La squadra di Nicola ha realizzato due gol, mentre il Milan è riuscito a trovare il pareggio temporaneo.

La gara si sblocca al 28′: dopo una manovra ben orchestrata, Zerbin mette al centro un pallone che Baschirotto, con un tiro di prima, riesce a sfruttare per portare avanti la Cremonese. Pochi minuti prima dell’intervallo, il Milan riesce a ristabilire l’equilibrio. Dopo un’azione confusa in area, Saelemaekers viene atterrato e Pavlovic, su assist di Estupinan, segna di testa.

La ripresa si apre con un errore difensivo del Milan: Gimenez perde palla e Baschirotto recupera, servendo Pezzella sulla fascia. Il suo cross viene trasformato in rete da Bonazzoli con una spettacolare sforbiciata, che vale il 2-1 per la Cremonese. Da quel momento, la squadra ospite resiste agli attacchi del Milan, che non riesce a trovare la via del gol per riportare il match in parità.

L’incontro si conclude quindi con la Cremonese vittoriosa e il Milan a bocca asciutta, un segnale forte per entrambe le squadre in questa prima giornata di campionato.

Formazioni:
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan; Pulisic, Gimenez.
Cremonese (3-5-2): Audero; Bianchetti, Baschirotto, Terraciano; Pezzella, Vandeputte, Grassi, Collocolo, Zerbin; Bonazzoli, Okereke.

Gol: 28′ Baschirotto, 45′ Pavlovic; 61′ Bonazzoli.
Arbitro: Collu di Cagliari.

