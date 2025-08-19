28 C
Cremona si prepara per le Olimpiadi Invernali a Milano-Cortina

Da StraNotizie
Il Consiglio comunale di Cremona discuterà l’impegno della città in vista delle Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina. La mozione, presentata dalla Lega Lombarda Salvini, Forza Italia e Novità a Cremona, chiede alla maggioranza di centro sinistra di prendere posizione su un tema cruciale per il futuro del territorio.

La proposta invita il Sindaco e la Giunta a organizzare eventi sociali, culturali e sportivi legati alle Olimpiadi. Si propone la creazione di attività di inclusione, spettacoli, proiezioni e momenti di confronto sul valore dello sport. Inoltre, si prevede la promozione di ospitalità coordinata con le realtà locali e attività di marketing territoriale per valorizzare lo spirito olimpico.

Jane Alquati della Lega Lombarda Salvini ha sottolineato come le Olimpiadi rappresentino un’opportunità per promuovere sport, turismo ed economia. Ha espresso preoccupazione per i ritardi del Comune rispetto a questo evento mondiale, sottolineando la necessità di attivare un percorso condiviso con associazioni, scuole e commercianti, affinché Cremona possa essere protagonista, anche indirettamente.

Andrea Carassai di Forza Italia ha evidenziato l’importanza di includere un fondo nel bilancio comunale per sostenere le iniziative in programma. Anche Alessandro Portesani di Novità a Cremona ha fatto appello a misure operative significative, non necessariamente costose, per sfruttare al meglio questa opportunità e posizionare Cremona nel circuito turistico generato dai Giochi, atteso da oltre due milioni di visitatori in Lombardia.

