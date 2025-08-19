25.8 C
Cremona si prepara per le Olimpiadi Invernali 2026

Il Consiglio comunale di Cremona discuterà dell’impegno della città in vista delle Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina. La mozione è stata presentata da Jane Alquati della Lega Lombarda Salvini, insieme ad Andrea Carassai di Forza Italia e Alessandro Portesani di Novità a Cremona. Le opposizioni stanno esercitando pressione sulla maggioranza di centro sinistra, che sembra non aver preso posizione su un tema così rilevante per la regione.

La mozione chiede al Sindaco e alla Giunta di organizzare eventi sociali, culturali e sportivi in relazione alle Olimpiadi, come proiezioni, spettacoli e attività di inclusione. Si propone anche di promuovere forme di ospitalità in collaborazione con le realtà locali e di realizzare iniziative di marketing territoriale che riflettano i valori olimpici.

Alquati sottolinea che le Olimpiadi rappresentano un’opportunità straordinaria per valorizzare lo sport, il turismo e l’economia del territorio. Ha espresso preoccupazione per la mancanza di azioni tempestive da parte del Comune e ha invitato a iniziare un percorso con associazioni, scuole e attività commerciali affinché Cremona possa partecipare a questo evento globale.

Alquati insiste sulla necessità che Cremona sia pronta ad accogliere turisti e atleti, sfruttando le sue strutture e l’offerta culturale. La mozione prevede anche la creazione di un fondo nel bilancio comunale per sostenere le iniziative proposte. Carassai e Portesani evidenziano l’importanza di adottare misure significative e concrete per farsi trovare pronti e attrarre visitatori, sottolineando la sfida di posizionare Cremona nel circuito olimpico, che porterà milioni di persone in Lombardia.

