Cremona si conferma leader con tasso occupazione sopra 70%

Cremona si distingue per la sua vivace economia, evidenziata da un alto tasso di occupazione che raggiunge il 70,6%, posizionandosi al secondo posto in Lombardia e all’inventario nazionale al 22° posto. Questo risultato sottolinea la sinergia tra manifattura, agroindustria e servizi avanzati, che contribuiscono in modo significativo alla crescita della regione.

A livello lombardo, il tasso di occupazione si attesta al 69,7%, ben al di sopra della media nazionale del 62,6%, con un incremento rispetto all’anno precedente. Ciò indica una maggiore partecipazione al mercato del lavoro, segno di un sistema economico in grado di generare nuove opportunità.

Milano guida la classifica regionale con un tasso del 73,3%, seguita da Cremona e Varese, rispettivamente con il 70,6% e il 69,3%. Queste province, pur avendo strutture economiche diverse, condividono la capacità di creare posti di lavoro stabili e qualificati.

Le previsioni occupazionali per il trimestre ottobre-dicembre indicano che le aziende lombarde prevedono di attivare 1,6 contratti di lavoro ogni cento residenti, superiore alla media nazionale di 1,3. Questo dato sottolinea il dinamismo del mercato del lavoro in Lombardia, con 95.323 nuove assunzioni non agricole attese solo per ottobre.

Inoltre, il livello di inquadramento per le nuove posizioni mostra un indice di 2,6 in Lombardia, il più alto in Italia, che riflette una domanda crescente di figure professionali altamente qualificate. La produzione industriale rimane cruciale per l’economia locale, con un terzo delle assunzioni previste a ottobre nel settore manifatturiero, evidenziando l’importanza di questo comparto in province come Cremona e Brescia.