Cremona celebra la musica alla Festa del Torrone 2025

Dal prossimo 8 novembre, Cremona ospiterà una festa speciale dedicata al torrone, che si concentrerà sulla musica. L’evento, presentato a Palazzo Lombardia, offrirà nove giorni di spettacoli, degustazioni e tributi alla tradizione liutaia della città, famosa in tutto il mondo.

Il tema musicale di quest’edizione rende omaggio alle radici culturali di Cremona. Il programma della festa includerà eventi di grande richiamo e nomi noti del panorama musicale italiano, con un momento particolare per il Torrone d’Oro. Quest’anno, il riconoscimento per l’Eccellenza Artistica e Musicale andrà a Mina, un’autentica icona cremonese che ha segnato la storia della musica nazionale.

Stefano Pelliciardi, responsabile di SGP Grandi Eventi, ha evidenziato che il programma di quest’anno è particolarmente ricco e che il legame tra Cremona, il cibo e la musica sarà centrale. Una delle novità più attese sarà la realizzazione di un’installazione speciale legata alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, con i cinque cerchi olimpici creati interamente in torrone dall’azienda dolciaria Rivoltini.

Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha messo in luce l’importanza di un evento che unisce tradizione, storia e partecipazione popolare. La manifestazione si concluderà il 16 novembre e non si limiterà alle celebrazioni del torrone. Durante il secondo fine settimana, avrà luogo anche BookCity Cremona, arricchendo l’offerta culturale.

Tra le attrazioni confermate, ci sarà la rievocazione storica e il “treno del Torrone” da Milano, che porterà i visitatori nel cuore dell’evento. La festa è promossa dal Comune di Cremona e dalla Camera di Commercio locale, con il patrocinio di Regione Lombardia e altre istituzioni. L’evento è sostenuto da aziende del settore dolciario.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop! Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari. ➜ Visita il profilo