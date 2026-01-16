Cremazione animali a Piacenza

L’impianto di cremazione per piccoli animali da affezione situato in via Dogana Po a Castel San Giovanni è operaTO. L’impianto si trova all’interno di un capannone nel parco logistico.

Il capannone dispone di uffici per il personale, sale per accogliere le famiglie che desiderano dare l’ultimo saluto al proprio animale e l’impianto di cremazione vero e proprio.

Il servizio di cremazione funziona principalmente attraverso i veterinari, che segnalano la presenza di salme di animali deceduti nella loro struttura.

È tuttavia possibile anche per i privati cittadini accedere al servizio, telefonando in struttura o inviando una mail per ottenere informazioni sull’iter procedurale.

Per raggiungere l’impianto è possibile accedere dall’ingresso principale del parco logistico, lungo la statale 412.

Si tratta del primo impianto del genere nel territorio Piacentino.