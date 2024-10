Crema Viso al Suet di Manzo e Miele | 120g | Balsamo Idratante Anti-Rughe per Pelle Secca e Disidratata

Price:

Descrizione prodotto

Balsamo al sego, balsamo viso al e sego

Umidità

mantiene la pelle morbida e liscia penetrando profondamente nella base della pelle, fornendo un’idratazione di lunga durata e combattendo efficacemente l’ambiente secco.

Rivitalizza il tono della pelle

questo balsamo al sego, arricchito con ingredienti naturali, rassoda la pelle ripristinandone l’elasticità, migliorando progressivamente la luminosità e la luminosità giovanile della pelle.

Sollievo sensibile

allevia la sensibilità e l’irritazione con il nostro balsamo al sego. Appositamente formulato per la pelle delicata, fornisce la cura più delicata. Lenisci e ripristina la calma e il comfort in 1 passaggio.

Coccola la tua pelle con la nostra crema al sego per un’idratazione e un nutrimento profondi. Ripristina la luminosità, la calma e il comfort della pelle. Con i suoi ampi usi e la capacità di resistere ai danni ambientali esterni, è un’aggiunta perfetta alla tua routine di cura della pelle. Sperimenta i benefici senza additivi o sintetici dannosi.

Dimensioni del prodotto: (circa) 5,4×5,4×6,5 cm/2,13×2,13×2,56 pollici

Peso: 140 g

Contenuto netto: 120 g

1 pz * balsamo al di sego di manzo

Pile ‏ : ‎ 1 A (Tipo di pila necessaria)

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 1 x 1 x 1 cm; 145,15 grammi

Produttore ‏ : ‎ Generico

ASIN ‏ : ‎ B0DBHG1YTK

Numero modello articolo ‏ : ‎ NL6X651SB1KTMW0C6Q22

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

