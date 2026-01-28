Crema per mani a Città di Castello

La farmacia ospedaliera di Città di Castello è diventata un laboratorio di solidarietà scientifica producendo un particolare tipo di crema per le mani, destinata ai pazienti che affrontano le sfide più difficili. Il servizio Farmaceutico della Usl Umbria 1 ha avviato la preparazione galenica di questo prodotto, formulato artigianalmente con rigore scientifico per rispondere ai bisogni concreti dei pazienti. Sono stati confezionati i primi cinquanta flaconi di crema, diretti agli utenti dell’ambulatorio oncologico dell’ospedale tifernate, per offrire sollievo immediato in caso di secchezza estrema, arrossamenti o ipersensibilità cutanea, effetti collaterali frequenti e fastidiosi dei trattamenti chemioterapici.

La formulazione della crema è stata studiata per garantire un’azione profondamente idratante, lenitiva e protettiva. Il direttore generale dell’Usl Umbria 1, Emanuele Ciotti, ha sottolineato che questa attività rappresenta un segno distintivo della volontà dell’azienda di sviluppare soluzioni personalizzate e attente ai bisogni reali. La donazione si inserisce nella fase pilota del progetto “Beyond the Care”, che mira a superare i confini della terapia standard per abbracciare la persona nella sua interezza. Il progetto ha trovato la collaborazione del tessuto associativo locale, con l’obiettivo comune di acquistare uno strumento tecnologico avanzato per potenziare ulteriormente il progetto e garantire la sostenibilità e la crescita di questa produzione interna.