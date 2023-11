Crema pasticcera senza uova (light e golosa) Ricetta in 5 minuti!

La Crema pasticcera senza uova è una preparazione base deliziosa, più light della Crema pasticcera classica, ideale per intolleranti e allergici alle uova o semplicemente se vi mancano le uova in casa! Si realizza con latte, maizena, zucchero e vaniglia, su fuoco lento per 5 minuti esatti! Credetemi se vi dico vellutata, setosa, buonissima e non liquida pur mancando le uova; quindi perfetta per farcire Pan di spagna, la golosissima Torta senza uova al cioccolato, bignè, crostatine; ma anche per realizzare numerosi dolci al cucchiaio oppure semplicemente da aggiungere sui Pancake senza uova con frutta fresca, una vera bontà!

Per la ricetta facilissima e super veloce al posto del latte intero, potete usare il latte vegetale che preferite, ottenendo così una versione vegana! Ricordate, il segreto per avere una crema pasticcera senza uova dal colore giallo è aggiungere un pizzico di curcuma, il sapore non si sente, ma simula perfettamente l’aspetto della classica crema! Se avete una tavoletta di cioccolato, realizzate la Crema al cioccolato senza uova !

Provatela presto e sono certa diventerà un vero e proprio cavallo di battaglia, insieme alla Crema pasticcera senza glutine e Crema pasticcera senza latte!

Scopri anche:

Pasta frolla senza uova ( versione leggera con olio, acqua, farina e zucchero)

Ricetta Crema pasticcera senza uova

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 15 minuti 30 minuti 45 minuti

Ingredienti

Quantità per 4 persone – farcire 1 torta da 22 cm 500 ml di latte ( che potete sostituire con latte vegetale)

120 gr di zucchero

60 gr di maizena (oppure fecola di patate)

1 cucchiaio di estratto di vaniglia (oppure 1 bustina o semi di 1 bacca)

1 pizzico di curcuma ( che potete sostituire con un pizzico di zafferano o colorante alimentare)

Procedimento