Crema Idratante Al Sego Di Manzo E Miele

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 6 x 5 x 4 cm; 120 grammi

Produttore ‏ : ‎ Alelyer

ASIN ‏ : ‎ B0DFPLTH4K

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

【Ingredienti naturali】 Formulata con ingredienti naturali come olio di cocco, miele e olio d’oliva, questa crema al sego fornisce una cura completa per la pelle, rendendola adatta come idratante per il viso, lozione per il corpo o balsamo per le labbra.

【Texture leggera e ariosa】 Il prodotto per la cura della pelle al sego di manzo è accuratamente realizzato in una consistenza leggera e ariosa, rendendolo eccezionalmente comodo da applicare sulla pelle.

【Nutrimento profondo e ritenzione di idratazione】 Ricco di antiossidanti e lipidi essenziali, questo balsamo nutre in profondità la pelle, migliora la sua funzione di barriera e riduce la perdita di idratazione, lasciando la pelle morbida e protetta dai danni ossidativi.

【Adatto a tutti i tipi di pelle】 La formula delicata si prende cura delicatamente di tutti i tipi di pelle, inclusa la pelle sensibile, alleviando il disagio e offrendo una piacevole esperienza di cura della pelle.

【Facile da usare】 Basta applicare una quantità appropriata di crema sulla pelle pulita e asciutta e massaggiare delicatamente con movimenti circolari fino a completo assorbimento. L’applicazione semplice lo rende facile da incorporare in uno stile di vita frenetico.