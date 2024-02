Crema fritta: la Ricetta perfetta da fare in casa!

La Crema fritta è un dolcetto o antipasto: dalla crosta dorata all’esterno e cuore morbido dentro; che ha origine nella cucina marchegiana, ascolana e veneta; tanto amata nei ristoranti stellati quanto nelle case di tutti gli italiani. Si tratta proprio di Crema pasticcera fatta rassodare in una teglia, poi tagliata a quadretti, impanata nel pangrattato e infine fritta. Momento in cui dove assume la tipico aspetto in Cremini ; bocconcini di crema dalla consistenza paradisiaca : si sciolgono letteralmente in bocca!

Come ogni ricetta della tradizionale, esistono diverse varianti regionali. Dopo vari esperimenti, condivido con voi la mia Ricetta perfetta della Crema fritta da fare in casa, in poche mosse ; con trucchi dettagliati e foto passo passo per un risultato sorprendente! Con un guscio croccante fuori e cremosa all’interno!

Per la base vi occorreranno pochi minuti tra preparazione e cottura. Ma attenzione, potete prepararla anche con avanzi di crema! Il procedimento è identico. Mi raccomando a rispettare i tempi di raffreddamento, molto importanti affinché possiate tagliare i cubotti. Il Segreto per velocizzare è realizzare mettere tutto in freezer .

Una volta cotta la crema fritta ha un gusto a metà strada tra il dolce e il salato . Per questo potete decidere se servirla come aperitivo insieme a salumi, olive e formaggi, come vuole la tradizione marchegiana e ascolana . Oppure se proporre la vostra crema fritta come dolce come si usa in Veneto; con una spolverata di zucchero a velo, in particolare nel periodo di Carnevale insieme a Chiacchiere, Crostoli , Fritole e Frittelle!

Ricetta Crema fritta

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 25 minuti 15 minuti 45 minuti

Costo Cucina Calorie Basso Italiana 81 Kcal

Ingredienti

Quantità per circa 30 pezzi – 1 teglia da 22 x 22 cm alta almeno 2 cm Per la crema: 500 gr di latte



3 tuorli



1o0 gr di zucchero



30 gr di farina ’00



30 gr di fecola di patate



1 cucchiaio di estratto di vaniglia o vanillina oppure buccia di limone

Per la panatura : 2 uova



pangrattato



olio di semi di arachidi per friggere

Procedimento