Crema Balsamo di Sego per la Cura della Pelle – 60 g Idratante per Viso e Corpo

Tallow Balm – Crema idratante per il corpo, crema viso

Ingredienti naturali: la nostra crema per la cura della pelle è composta da grasso di manzo biologico, ricco di cera d’api e olio di cocco, sicuro e delicato. Può fornire alla pelle un’idratazione profonda senza causare irritazione, nutrire e riparare la pelle, fornire il miglior effetto di cura della pelle e rendere la pelle morbida ed elastica.

Crema idratante a lungo termine: la nostra crema viso sebacea idrata a lungo termine senza lasciare residui grassi. La crema viso penetra in profondità, riduce le linee sottili, favorisce l’elasticità della pelle e brilla di lucentezza giovanile. Molto adatto a coloro che sono alla ricerca di soluzioni naturali per la cura della pelle veramente efficaci.

Cura della pelle: ricco delle proprietà curative del grasso di manzo e del miele, questo unguento offre una miscela unica di ingredienti naturali che possono fungere da barriera naturale della pelle. Fornisce il miglior effetto idratante, migliora l’elasticità e rivitalizza la pelle opaca.

Applicazione multifunzionale Crema idratante completa: questa crema viso è una crema viso multifunzionale utilizzata per la pulizia, idratante, tonificazione della pelle, ecc. Può essere utilizzato. Usa la nostra crema viso per la cura della pelle di sebo come soluzione per la cura completa La sua versatilità lo rende una scelta eccellente per lozione per il corpo, crema per le mani, crema notte o crema riparatrice.

Adatto a tutti i tipi di pelle: utilizza la nostra crema idratante per viso e corpo per ottenere una sensazione setosa, adatta a tutti i tipi di pelle. Questa formula fornisce un’idratazione ottimale senza causare acne o irritazione, rendendola una scelta ideale per la pelle secca o mista.