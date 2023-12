Crema al mascarpone e caffè (per Pandoro, al cucchiaio e farcire!)

La Crema mascarpone e caffè è un dolce al cucchiaio delizioso e velocissimo ! una variante della classica Crema al mascarpone, in questo caso con aggiunta di caffè che ha regalato un gusto inteso pazzesco ; pur conservando consistenza soffice e corposa che la rende perfetta non solo per accompagnare Pandoro e Panettone, durante le feste di Natale e Capodanno, ma anche per farcire torte, preparare bicchierini monoporzione , coppe golose o Tiramisù!

Si tratta di una preparazione super facile che si fa ad occhi chiusi che prende spunto dalla mia base super collaudata; amatissima e replicata anche in versione al cioccolato! Perché con pochissimi ingredienti, senza panna e con uova pastorizzate in pochi minuti! quindi una Crema mascarpone e caffè completamente sicura e adatta anche per i bambini! Se invece cercate un’alternativa senza uova provate la Crema al caffè fredda che ricorda una mousse!

Scopri anche :

La Crema pasticcera al caffè ( la versione classica , pronta in 5 minuti)

Ricetta Crema al mascarpone e caffè

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 10 minuti 0 minuti 10 minuti

Ingredienti

Quantità 4 persone 30 gr di tuorli (circa 2 piccoli)

60 gr di zucchero semolato (+ 15 gr di acqua)

250 gr di mascarpone freddo

1 cucchiaio abbondante di caffè solubile ( sconsiglio l’espresso che smonterebbe il composto)

Procedimento