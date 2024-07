Credo che la mia casa sia infestata da blatte, ho trovato delle piccole palline nere come posso liberarmene?

La bella stagione non porta solo più caldo, più sole e giornate più lunghe e vivibili ma, purtroppo, anche diversi disagi provenienti dalla natura che a sua volta entra nel pieno della sua attività.

Anche gli animali sfruttano infatti questo periodo caldo, e tra quelli che vivono una vera e propria esplosione demografica troviamo gli insetti. Trovarsi faccia a faccia con animali appartenenti a questo genere può non essere gradevole ma nella maggior parte dei casi non rappresenta un grosso problema, o almeno quasi mai, in alcuni casi, infatti, bisognerebbe fare molta attenzione perché tralasciando alcuni particolari potremmo ritrovarci a vivere un vero incubo in casa.

Occhio alle palline nere che puoi trovare in casa, il rischio di ritrovarsi casa infestata è davvero concreto!

Tra i insetti meno graditi che possiamo trovarci davanti in casa le blatte sono di sicuro tra le prime in classifica, questi animali molto prolifici hanno il potere di adattarsi ad ogni ambiente tanto che, come pronosticato da diversi ricercatori, nemmeno una contaminazione da radiazioni globale riuscirebbe probabilmente a debellare.

Il fatto che le blatte siano pero animali adattabili non significa che questi non amino alcuni ambienti piuttosto che altri e dunque è sempre bene cercare di rendere la nostra casa a loro sgradita per evitare che ne diventino i padroni! Trovare una blatta che corre via quando accendiamo la luce in bagno di notte è considerabile normale, ma se in casa trovassimo altri segni forse dovremmo davvero fare più attenzione.

Tra i segni più comuni e trascurati troviamo la presenza delle uova, delle piccole palline nere che testimoniano come le blatte siano ben insediate e come abbiano trovato in casa nostra tutto l’occorrente non solo per vivere ma anche per riprodursi. In questo caso dormirci su non è consigliabile e la prima cosa da fare è andare alla fonte del problema, che in generale è rappresentato dalla poca attenzione nel limitare l’accesso di questi animali alle fonti di cibo.

Non è un caso che l’ambiente preferito dalle blatte sia quasi sempre la cucina, li dove gli scarti alimentari abbondano e finiscono per alimentare questi odiosi animaletti. Pulite tutto non lasciando scarti alimentari in giro e serrare bene le nostre dispense e quindi il mantra da seguire, così come pulire bene utilizzando disinfettanti e prodotti come l’aceto, naturale ed estremamente utile nel rendere la nostra casa poco accogliente non solo alle blatte ma anche a formiche ed altri insetti striscianti.

Anche chiudere ogni apertura con l’esterno, seppur piccola, è una della azioni consigliate e operando in questa maniera senza dubbio in poco tempo vedremo le blatte sparire dalla vista. Se però notissimo tracce sempre più evidenti e parecchie uova di blatte potremmo trovarci già in una situazione difficile da combattere senza l’aiuto di un professionista, chiedere un consulto può dunque essere la via migliore per salvarsi dal disastro.

A seconda del grado di infestazione ci verrà poi consigliato il trattamento adeguato e potremmo cavarcela senza spendere troppo agendo d’anticipo mentre trascurando il problema la situazione potrebbe degenerare in fretta e portare disagi ben peggiori oltre che far lievitare le spese per la sanificazione della nostra casa.