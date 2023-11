“Credo che a nessuno piaccia la sconfitta; ma per vincere bisogna saper perdere”. In “Un legame Mondiale” Javier Zanetti racconta, intrecciando i ricordi personali all’epica di partite senza tempo, i momenti di rivalità e di contatto tra due nazioni «cugine», Italia e Argentina, divise dall’oceano, ma vicinissime per scambi, tradizione e cultura.