22.4 C
Roma
lunedì – 18 Agosto 2025
Economia

Credito in Italia: calo preoccupante per famiglie e imprese

Da StraNotizie
Credito in Italia: calo preoccupante per famiglie e imprese

Negli ultimi due anni e mezzo, il credito bancario in Italia ha subito una significativa riduzione. Secondo un’analisi del Centro studi di Unimpresa, tra dicembre 2022 e giugno 2025, il credito concesso a famiglie e imprese è calato di oltre 53 miliardi di euro, passando da 1.327,6 miliardi a 1.274,1 miliardi, con una flessione del 4,03%.

Il settore delle imprese ha registrato una perdita complessiva di 47,9 miliardi, pari a una contrazione del 7,40%. In particolare, i prestiti a lungo termine, quelli superiori ai cinque anni, sono diminuiti da 347,1 miliardi a 287 miliardi, evidenziando una forte diminuzione degli investimenti produttivi. Tuttavia, si segnala un aumento dei finanziamenti a medio termine, cresciuti da 154,5 miliardi a 168,3 miliardi, e un incremento dei prestiti a breve termine, passati da 145,4 miliardi a 151,2 miliardi.

Per quanto riguarda le famiglie, il credito totale è sceso a 675 miliardi, in calo di 5,6 miliardi rispetto a 680,6 miliardi. In questo segmento, il credito al consumo è aumentato, passando da 114,9 miliardi a 128,8 miliardi, mentre i prestiti personali sono drasticamente diminuiti, passando da 138,8 miliardi a 113,4 miliardi.

Giuseppe Spadafora, vicepresidente di Unimpresa, ha sottolineato che, nonostante i profitti straordinari delle banche, il credito ha visto una restrizione per le piccole e medie imprese. Anche la minore disponibilità di prestiti a lungo termine ostacola la capacità di investimento. Spadafora ha avvertito della necessità di potenziare le garanzie pubbliche per facilitare l’accesso al credito, essenziale per il rilancio dell’economia.

Articolo precedente
Alex Zanardi: una leggenda che ispira il cambiamento globale
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.