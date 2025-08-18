Credito in Italia: calo preoccupante per famiglie e imprese

Negli ultimi due anni e mezzo, il credito bancario in Italia ha subito una significativa riduzione. Secondo un’analisi del Centro studi di Unimpresa, tra dicembre 2022 e giugno 2025, il credito concesso a famiglie e imprese è calato di oltre 53 miliardi di euro, passando da 1.327,6 miliardi a 1.274,1 miliardi, con una flessione del 4,03%.

Il settore delle imprese ha registrato una perdita complessiva di 47,9 miliardi, pari a una contrazione del 7,40%. In particolare, i prestiti a lungo termine, quelli superiori ai cinque anni, sono diminuiti da 347,1 miliardi a 287 miliardi, evidenziando una forte diminuzione degli investimenti produttivi. Tuttavia, si segnala un aumento dei finanziamenti a medio termine, cresciuti da 154,5 miliardi a 168,3 miliardi, e un incremento dei prestiti a breve termine, passati da 145,4 miliardi a 151,2 miliardi.

Per quanto riguarda le famiglie, il credito totale è sceso a 675 miliardi, in calo di 5,6 miliardi rispetto a 680,6 miliardi. In questo segmento, il credito al consumo è aumentato, passando da 114,9 miliardi a 128,8 miliardi, mentre i prestiti personali sono drasticamente diminuiti, passando da 138,8 miliardi a 113,4 miliardi.

Giuseppe Spadafora, vicepresidente di Unimpresa, ha sottolineato che, nonostante i profitti straordinari delle banche, il credito ha visto una restrizione per le piccole e medie imprese. Anche la minore disponibilità di prestiti a lungo termine ostacola la capacità di investimento. Spadafora ha avvertito della necessità di potenziare le garanzie pubbliche per facilitare l’accesso al credito, essenziale per il rilancio dell’economia.