Credito in Crescita: Opportunità e Rischi per Famiglie e Aziende

L’attuale scenario del credito in Italia evidenzia un aumento dell’offerta, con le banche in competizione per attrarre clienti. Le famiglie stanno dirigendo i loro investimenti principalmente verso il settore immobiliare, nonostante le incertezze economiche globali stiano influenzando negativamente gli investimenti aziendali.

Durante un recente incontro a Milano, il presidente dell’ABI, Antonio Patuelli, ha sottolineato la resilienza dei prestiti retail di fronte a queste tensioni internazionali, mentre per i finanziamenti corporate, l’implementazione di nuove garanzie potrebbe stimolare ulteriormente gli investimenti. Tuttavia, Patuelli ha anche fatto un appello per evitare misure protezionistiche e dazi che potrebbero condurre a una nuova recessione. Ha avvertito che eventuali guerre commerciali avrebbero effetti negativi sui mercati, aumentando l’incertezza per le imprese e portando a un deterioramento del credito, con conseguente impatto sulle banche.

L’assemblea ha messo in evidenza anche il divario regionale in termini di accesso al credito, con alcune aree che mostrano segnali di ripresa, mentre altre rimangono in difficoltà. Questi temi sono stati al centro della discussione, riflettendo le sfide attuali e le opportunità che si presentano nel panorama economico del paese.