Credito a Roma: crescita per le famiglie, calo per le imprese

Il panorama economico di Roma e della sua area metropolitana ha registrato significative variazioni nel corso dell’ultimo anno. Secondo l’analisi di First Cisl Roma e Rieti, si è osservata una modesta crescita del credito alle famiglie, mentre è continuata la diminuzione di quello destinato alle imprese produttive.

Negli ultimi dodici mesi, il numero di sportelli bancari nella capitale ha subito un drasticamente calo, perdendo il 42,4%, riducendosi da 2.067 a 1.189 unità. Questo ridimensionamento della rete bancaria ha influito negativamente sull’attività creditizia rivolta all’economia reale. A livello di impieghi nei settori produttivi, si è registrato un decremento di 1,3 miliardi di euro, con un totale che si attesta attorno ai 64 miliardi, invariato rispetto all’anno precedente. Segnificative le perdite nel settore industriale, dove il credito si riduce del 52,1% a Roma, oltre a un crollo del 73,2% nel comparto delle costruzioni.

Contrariamente, i finanziamenti alle società finanziarie hanno mostrato un incremento del 44,4%, riflettendo una crescente finanziarizzazione dell’economia romana. Tuttavia, il credito alle famiglie ha mostrato per la prima volta una flessione del -2,50%, un chiaro segnale di difficoltà economica.

In tale contesto, First Cisl ha proposto la creazione di un Osservatorio economico che coinvolga istituzioni, banche, associazioni imprenditoriali e sindacali, con l’obiettivo di identificare opportunità di sviluppo economico e sociale. Secondo il Segretario generale Gino Forcina, è fondamentale monitorare il credito per potenziare l’economia reale della Capitale, soprattutto in tempi di incertezze economiche.