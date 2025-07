Credito a Roma: analisi e prospettive per il futuro economico

Il 23 luglio, a Roma, è stata presentata un’analisi sull’andamento del credito nell’area della capitale, intitolata “Il credito capitolino 2011-2024”. L’incontro si è svolto presso la sede territoriale del First Cisl Roma e Rieti, con la partecipazione del Segretario generale Gino Forcina.

Lo studio, condotto da Dino Aloisi, ha utilizzato dati ufficiali di Banca d’Italia e ha evidenziato una leggera crescita del credito alle famiglie nel 2022, mentre si è registrata una notevole diminuzione del credito destinato alle imprese produttive. Si è, quindi, confermata una contrazione dell’attività creditizia a supporto dell’economia reale nell’area metropolitana di Roma.

Parallelamente, è emerso un continuo ridimensionamento della rete bancaria locale, con una riduzione del 42,4% degli sportelli fisici, che sono passati da 2.067 a 1.189. Allo stesso tempo, ha preso piede una crescente incidenza del credito al consumo, assieme a un aumento del grado di finanziarizzazione dell’economia del territorio.

Per affrontare queste sfide, First Cisl Roma e Rieti ha proposto la creazione di un “Osservatorio economico e del credito”. Questo organismo, che coinvolgerebbe istituzioni, banche, associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, cittadini e università, si prefigge di identificare opportunità di sviluppo sociale, economico e culturale per la Capitale. Gino Forcina ha sottolineato l’importanza di un impegno collettivo per il rilancio dell’economia e della qualità della vita a Roma, evidenziando il ruolo fondamentale del credito in questo processo.