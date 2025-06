Crediti per il Parmigiano Reggiano: nuovo accordo innovativo

Il settore del Parmigiano Reggiano vede un’importante iniziativa per il supporto finanziario delle imprese. Oggi è stata siglata una convenzione tra Banca Centro Emilia e il Consorzio del Parmigiano Reggiano.

L’accordo mira a facilitare l’accesso al credito per le aziende della filiera certificata Dop, valorizzando le forme di parmigiano in stagionatura come garanzia. I firmatari, Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio, e Davide Frascari, vicepresidente di Banca Centro Emilia, hanno evidenziato come il protocollo riconosca l’importanza del patrimonio produttivo locale per lo sviluppo economico del territorio.

Le nuove linee di credito dedicate consentiranno a tutti gli attori della filiera di ricevere finanziamenti più rapidamente e con procedure semplificate. Questi finanziamenti saranno progettati tenendo conto della stagionalità e delle specifiche esigenze delle aziende coinvolte. L’accordo è supportato da un sistema di trasparenza e certificazione garantito dal Consorzio, al fine di rendere più efficiente l’accesso al credito per le imprese del settore.

