Credit Risk Management Intern

Ti affascina il mondo del Risk Management e vuoi mettere alla prova le tue capacità analitiche? Siamo alla ricerca di un/una tirocinante per la Direzione Risk di Mobilize Financial Services, società finanziaria del Gruppo.

Cosa farai?

– Monitorare e gestire segnalazioni Banche Dati per garantire una supervisione efficace

– Supportare la reportistica Risk Management

– Verificare la fatturazione dei fornitori

– Gestire i servizi assicurativi

– Effettuare conteggi, pagamenti e monitoraggio

– Fornire supporto a dealer e clienti per garantire un’esperienza di qualità

Chi stiamo cercando?

– Laurea in Economia e forte interesse per il Risk Management

– Eccellente utilizzo del pacchetto Office, in particolare di Excel

– Ottima conoscenza dell’inglese (il francese sarà considerato un plus)

– Ottime competenze relazionali e precisione

– Persona curiosa e precisa, amante dei numeri

Cosa offriamo?

– Tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 800 euro lordi mensili

– Accesso gratuito alla mensa aziendale e al parcheggio interno

– Formazione sul campo per affinare capacità analitiche e gestionali

– Ambiente innovativo che guarda al futuro della mobilità

Se ti riconosci in questa descrizione, candidati entro il 17 settembre e inizia il tuo percorso con noi!