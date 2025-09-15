Credit Risk Management Intern

Cosa farai?
– Monitorare e gestire segnalazioni Banche Dati per garantire una supervisione efficace
– Supportare la reportistica Risk Management
– Verificare la fatturazione dei fornitori
– Gestire i servizi assicurativi
– Effettuare conteggi, pagamenti e monitoraggio
– Fornire supporto a dealer e clienti per garantire un’esperienza di qualità
Chi stiamo cercando?
– Laurea in Economia e forte interesse per il Risk Management
– Eccellente utilizzo del pacchetto Office, in particolare di Excel
– Ottima conoscenza dell’inglese (il francese sarà considerato un plus)
– Ottime competenze relazionali e precisione
– Persona curiosa e precisa, amante dei numeri
Cosa offriamo?
– Tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 800 euro lordi mensili
– Accesso gratuito alla mensa aziendale e al parcheggio interno
– Formazione sul campo per affinare capacità analitiche e gestionali
– Ambiente innovativo che guarda al futuro della mobilità
Se ti riconosci in questa descrizione, candidati entro il 17 settembre e inizia il tuo percorso con noi!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Clinic Manager in una clinica odontoiatrica: esperienza nel settore, per contribuire a una crescita significativa e un ambiente stimolante.
Ruolo: Data Entry Specialist per Store Planning in azienda di lusso. Requisito chiave: Ottima conoscenza di SAP. Beneficio: Lavoro part-time flessibile.
Cerchiamo un/a Facility Specialist per gestire servizi generali in azienda food. Requisito chiave: esperienza pregressa. Beneficio: ambiente inclusivo.
Tirocinante in Risk Management: analisi segnalazioni. Requisito: laurea in Economia. Beneficio: formazione pratica in un ambiente innovativo.
Gestione back office e attività commerciali, fondamentale esperienza pregressa. Beneficio: ambiente dinamico per crescere professionalmente.