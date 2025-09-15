25.9 C
Credit Risk Management Intern

Ti affascina il mondo del Risk Management e vuoi mettere alla prova le tue capacità analitiche? Siamo alla ricerca di un/una tirocinante per la Direzione Risk di Mobilize Financial Services, società finanziaria del Gruppo.

Cosa farai?
– Monitorare e gestire segnalazioni Banche Dati per garantire una supervisione efficace
– Supportare la reportistica Risk Management
– Verificare la fatturazione dei fornitori
– Gestire i servizi assicurativi
– Effettuare conteggi, pagamenti e monitoraggio
– Fornire supporto a dealer e clienti per garantire un’esperienza di qualità

Chi stiamo cercando?
– Laurea in Economia e forte interesse per il Risk Management
– Eccellente utilizzo del pacchetto Office, in particolare di Excel
– Ottima conoscenza dell’inglese (il francese sarà considerato un plus)
– Ottime competenze relazionali e precisione
– Persona curiosa e precisa, amante dei numeri

Cosa offriamo?
– Tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 800 euro lordi mensili
– Accesso gratuito alla mensa aziendale e al parcheggio interno
– Formazione sul campo per affinare capacità analitiche e gestionali
– Ambiente innovativo che guarda al futuro della mobilità

Se ti riconosci in questa descrizione, candidati entro il 17 settembre e inizia il tuo percorso con noi!


