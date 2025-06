Credit Management Summit 2025: Registrati per l’Evento!

Credit Management Summit 2025

Si terrà il 18 giugno dalle 9.30 alle 12.30 presso l’Auditorium Il Sole 24 Ore di Milano la seconda edizione del Credit Management Summit. L’evento, organizzato da Il Sole 24 Ore, si focalizzerà sull’analisi del settore del credito deteriorato, affrontando temi come Utp, Npl, Stage 2 e crediti in bonis. Saranno presenti rappresentanti di banche, servicer, investitori e fornitori di servizi tecnologici.

La partecipazione è aperta a tutti, sia in presenza che in streaming, con registrazione obbligatoria su 24oreventi.com/creditmanagement2025. L’apertura dei lavori sarà a cura di Fabio Tamburini, Direttore del Sole 24 Ore. Seguirà l’intervento di Sharon Donnery, membro del Consiglio di Sorveglianza della BCE, che parlerà di NPE e del ruolo delle banche in Europa.

Stefano Cappiello, Capo della Direzione Regolamentazione e Vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, offrirà una panoramica sugli NPE in Italia, mentre Dario Maria Spoto di KPMG presenterà il panorama dei crediti deteriorati, evidenziando opportunità e sfide.

Il summit prevede anche una discussione moderata da Luca Davi con esperti del settore quali Mirko Briozzo (Gardant), Gianluca Fanti (Clifford Chance), Katia Mariotti (Amco) e Enrico Risso (Intrum Italia). Alle 11.00 Gianni Franco Papa, Ceo di Bper, parlerà delle prospettive future del credito e delle banche. Successivamente, Umberto Paolo Moretti, di illimity, discuterà delle nuove asset class per l’industria del credito.

L’evento si concluderà con l’intervento di Giorgio Donato della Banca d’Italia, fornendo una visione sulle prospettive degli NPE e la vigilanza.

