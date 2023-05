Credit Agricole, utile trimestrale in aumento grazie a balzo FICC

– Credit Agricole ha registrato ricavi pari a 6,12 miliardi di euro nel primo trimestre del 2023, in aumento del 9,6% rispetto all’anno precedente, e un utile netto più che raddoppiato a circa 1,23 miliardi di euro. Entrambi i dati hanno superato le aspettative del mercato di 5,9 miliardi di euro e 816 milioni di euro, rispettivamente, secondo un consensus fornito dalla società. A livello di gruppo, i ricavi sono stati pari a 8,93 miliardi di euro +0,5% e l’utile pari a 1,67 miliardi di euro +23,6%.

“Il nostro modello naturalmente iperinclusivo per natura ci permette di presentare regolarmente ottimi risultati commerciali e finanziari, come accade ancora in questo trimestre – ha detto il CEO Philippe Brassac – Questi risultati testimoniano la nostra utilità commerciale, l’estrema diversificazione del nostro modello e, naturalmente, il notevole impegno di tutti i nostri team”.

Nel primo trimestre il gruppo ha registrato +555.000 milioni di nuovi clienti nel retail banking. In particolare, ha registrato +426.000 nuovi clienti Retail banking in Francia e +129.000 nuovi clienti Retail banking all’estero Italia e Polonia, ed è cresciuta anche la base clienti +78.000 e +67.000 clienti rispettivamente.

Gli afflussi sono rimasti stabili nel trimestre per tutte le entità, con net inflows in Amundi pari a -11,1 miliardi di euro, influenzati da alcuni deflussi su attività istituzionali con margini molto bassi ma afflussi positivi retail escluse JV e Cina per +4,3 miliardi di euro.

In CA Assurances, si sono registrati flussi record di unit-linked pari a +2,4 miliardi di euro e flussi netti positivi di +0,7 miliardi di euro in Wealth Management Indosuez Wealth Management e LCL Private Banking

Il Corporate and Investment Banking CIB nel suo complesso ha registrato una performance record per il primo trimestre del 2023. I ricavi sottostanti del primo trimestre di CIB sono aumentati a 1.723 milioni di euro, +20,9% rispetto al primo trimestre 2022. Questa crescita è stata trainata dall’ottima performance dei mercati dei capitali e dell’investment banking a 941 milioni di euro, in aumento del +36,8%. rispetto al primo trimestre 2022.

I ricavi sottostanti FICC fixed income, currency and commodities sono aumentati del +41,8% nel periodo, trainati dalla ripresa del mercato primario del credito e dalla performance dei prodotti di copertura.

Foto: Sylvain Robin | Dreamstime