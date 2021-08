Da oggi, nelle sedi di Parma e Piacenza di Crédit Agricole, chi è sprovvisto del Green pass dovrà mangiare fuori dai locali della mensa durante la pausa pranzo.

I lavoratori della sede Green life di Parma, di via Poggiali e del Campus di Piacenza che non possono esibire la certificazione, dovranno quindi consumare il proprio pasto all’esterno dei locali ristorazione, ai quali non avranno accesso.

La decisione “è stata comunicata ai dipendenti”, inizialmente “tramite l’altoparlante” degli uffici, per poi essere confermata ufficialmente dalla banca ai sindacati, fa sapere Fisac-Cgil.

Una misura che la Fisac-Cgil contesta, visto che gli ingressi in azienda sarebbero già “regolamentati” dal gruppo bancario stesso.

“A tal proposito – recita una nota della Fisac nazionale – è utile ricordare che i locali occupati da Cir Food (la società di ristorazione che opera nella sede parmense, ndr) sono di proprietà della banca e la mensa è all’interno della banca, non in luogo pubblico e gli accessi al sito complesso sono già ampiamente regolamentati dal gruppo”.

Nel piacentino, poi, addirittura sarebbe stata “prevista la sola possibilità di asporto”, con o senza Green pass, continua la nota.

Il sindacato ribadisce che alla base del problema c’è “l’interpretazione forzata” data dal Governo al decreto 105 del 23 luglio, secondo la quale le mense vanno equiparate agli altri esercizi di ristorazione, per i quali vige la norma del Green pass e degli accessi contingentati.

“Se passa questa interpretazione della norma – spiega Cinzia Bernardini, segretaria nazionale della Filcams Cgil – di fatto si introduce un controllo sanitario dei lavoratori. Inaccettabile. E poi chi dovrebbe fare il controllo del Pass? Le lavoratrici delle mense che dipendono da aziende esterne? Follia”.

Geotermia e luce naturale: Green Life nella nuova casa di Crédit Agricole – Foto

Un centro polifunzionale destinato a ospitare fino a 1.600 dipendenti formato da tre nuovi edifici, “completamente ecosostenibili e immersi nel verde e dotati delle più moderne tecnologie”. Questo il Crédit Agricole Green Life, la nuova sede del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia inaugurata oggi a Parma in via La Spezia nell’area Cavagnari. Si tratta, spiega la banca, di 12mila mq complessivi distribuiti su più livelli per minimizzare la superficie edificata a vantaggio degli oltre 70mila metri quadrati di parco. La struttura non ospita postazioni di lavoro fisse singole ma open space multifunzionali, 50 sale riunioni prenotabili anche da posta aziendale dotate di videoconferenza e lavagne elettroniche, phone boot per le chiamate riservate, non ci sono telefoni fissi (si utilizza il pc), stampanti e cestini per disincentivare l’uso della carta; i pc portatili dotati di connessione wireless estesa su tutta l’area; e ancora punti di aggregazione informale, aree break, una mensa aziendale da 450 posti e un rinnovato auditorium da 400 sedute intitolato alla memoria del professor Carlo Gabbi, presidente della Fondazione Cariparma dal 2005 al 2013. Il gruppo sottolinea come siano stati utilizzati “sistemi e soluzioni innovative integrate dalla produzione in loco di energia da fonte rinnovabile (pannelli fotovoltaici su edifici e parcheggi, impianto geotermico con 88 sonde e un sistema di recupero delle acque grigie con fitodepurazione). Sono fortemente promosse le politiche di work life balance che favoriscono la conciliazione dei ritmi casa-lavoro: pc portatili e nuove tecnologie di comunicazione permettono ai dipendenti di lavorare da casa per due giorni a settimana fino ad un massimo di 8 giorni al mese. Attualmente ne usufruiscono oltre 900 risorse, pari al 55% della “popolazione” del Green Life. Generale contractor del cantiere l’Impresa Pizzarotti, progetto architettonio di Frigerio Design Group. Il Gruppo Credit Agricole “ha investito 3,5 miliardi di euro in Italia negli ultimi anni” e con l’ultimo piano strategico “sta investendo un miliardo di euro”. ha spiegato Giampiero Maioli, responsabile Credit Agricole in Italia, durante la presentazione della nuova sede direzionale. “Sta cambiando a livello internazionale il modo di lavorare e noi” con questa nuova sede “tentiamo di allinearci”. Al suo fianco Ariberto Fassati, presidente del gruppo Credit Agricole Italia: “Il nostro gruppo aveva bisogno di una casa più grande, perché avevamo sedi sparsi e perché sapevamo che la banca sarebbe cresciuta. In questo modo offriremo anche nuovi servizi”. Il gruppo, rivendica, “vuole essere al passo coi tempi. Queste edifici contengo tutte le innovazioni oggi disponibili sul mercato, con attenzione particolare al consumo energetico e grande vantaggio per tutti i dipendenti. Siamo una banca internazionale, ma siamo radicati a Parma e si può guardare al futuro solo se si hanno radici profonde. Questa sede è anche un segno di riconoscenza verso il territorio in cui la banca da regionale è diventata nazionale”.

(Francesco Nani – Foto Marco Vasini)

Video – L’architetto Frigerio spiega le caratterische degli edifici

La decisione di Cgil di contestare l’introduzione dell’obbligo di Green pass per accedere alla mensa nelle sedi parmensi e piacentine di Crédit Agricole, chiarisce il sindacato, si unisce peraltro all’invito “che Cgil fa a tutti i lavoratori a vaccinarsi”.

Il sindacato rimarca che “non ha nulla contro il Green Pass ma non può accettare l’introduzione di logiche punitive o sanzionatorie”.

La questione, insomma, ruota intorno a un punto semplice, esposto ancora una volta dalla nota di Fisac-Cgil: “Se è vero quanto dicono e che la stessa nostra azienda sostiene e cioè che i posti di lavoro sono sicuri in conseguenza ai protocolli sulla sicurezza sottoscritti con il distanziamento, lo smart working, i turni differenziati, la sanificazione, l’uso delle mascherine, allora nessuno può sostenere che i locali possano costituire luoghi di diffusione del virus”.

Fisac, si legge in chiusura del comunicato, conferma “alle colleghe e ai colleghi” di essere “in prima linea” in questa battaglia, per cui è pronta ad attivare i propri delegati in azienda.