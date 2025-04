Credevo fosse amore, ma era solo un impegno

Fedez è attualmente al lavoro su nuovo materiale che potrebbe essere parte del suo prossimo album. Recentemente ha condiviso su Instagram un estratto di una nuova canzone, rivelando frecciate e riferimenti a una donna che catturano l’attenzione, alimentando il gossip. La lirica esprime disillusione amorosa: “Mi hai detto che mi amavi e che sono un tesoro. Spero sia tuo nonno quello che ti ha pagato il volo”. Qui sembra alludere a una relazione superficiale, legata più al lavoro che all’amore. Alcuni dei nomi citati, come Shiva e Sfera, suggeriscono un legame non solo personale ma anche professionale.

Il rapper non risparmia critiche e potrebbe riferirsi a Chiara Ferragni e alla sua attuale compagna, Angelica Montini, con frasi come “pensavo fosse amore invece era un lavoro”. La seconda parte del ritornello evidenzia la frustrazione nei confronti delle donne, con un commento che sottolinea la superficialità delle relazioni. In un’altra canzone, invece, ha accennato a storie passate, sottolineando il dolore di chi rimpiange un amore.

Con il nuovo album, Fedez sembra voler affrontare il suo passato e sciogliere i nodi con le sue ex, accumulando polemiche e alimentando la curiosità dei fan. Dalla sua musica emerge una figura provocatoria, pronta a sfidare e a mettere in discussione le relazioni, aprendo così un dibattito tra il pubblico. L’attenzione su di lui è cresciuta, soprattutto dopo recenti rivelazioni nella sfera del gossip.