“Credere allo scudetto si può”, le sue parole

La Juventus ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro l’Empoli, riducendo il distacco dalla vetta della classifica di Serie A, attualmente occupata dall’Inter. La squadra di Thiago Motta è quarta e affronterà l’Atalanta, attuale terza, nella prossima partita. Massimo Giletti, tifoso della Juventus, sottolinea che nel calcio nulla è scontato e che la squadra deve sempre puntare alla vittoria, ritrovando il proprio spirito. Giletti ricorda che ci sono ancora opportunità per recuperare posizioni, ma anche le altre squadre incontrano sfide difficili.

Giletti critica anche il ritardo delle scuse di Motta dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l’Empoli, che ha portato all’eliminazione dalla competizione. Secondo lui, il mea culpa dell’allenatore sarebbe dovuto arrivare prima, affinché si potesse raccontare una realtà diversa della Juventus. Osserva che non si possono difendere i giocatori in ogni situazione e che Motta, come leader, avrebbe dovuto assumersi maggiori responsabilità.

Giletti fa un paragone con l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, che ha preso posizione con fermezza dopo una sconfitta, e spera che l’intervento di Motta possa motivare i giocatori. Tuttavia, esprime preoccupazione per la gioventù e l’immaturità della squadra. Ricorda che le grandi squadre devono puntare sulla continuità per avere successo e critica la Juventus per non aver mai raggiunto stabilità nei risultati. Conclude affermando che, sebbene ci siano cambiamenti in atto, la squadra deve ottenere risultati concreti e affrontare le sfide con unità.