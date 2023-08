Crede di chattare con Dacre Montgomery, lascia il marito e invia migliaia di dollari

A chi non è capitato di imbattersi in qualche malintenzionato sui social o in un forum? C’è anche chi cerca di truffare il malcapitato di turno usando foto di personaggi famosi ed è quello che è successo a McKayla. La ragazza si è iscritta ad un forum per persone creative ed ha creduto di chattare con Dacre Montgomery di Stranger Things. Ma lasciamo che sia la nostra amica casalinga del Kentucky a raccontarci la sua storia.



Dopo mesi mi ha detto ‘o me o tuo marito’. Mi ha proprio detto di scegliere. Io gli ho scritto ‘non c’è paragone tu mi tratti bene’. Quindi ho detto a mio marito ‘non funziona, non mi lasci essere me stessa, non mi sento libera, voglio davvero lasciarti’. Così a quel punto io gli ho detto di fare lo stesso e lasciare Liv.

Com’è finita la storia? Spoiler: la persona che ha chattato con McKayla non era l’attore di Strabnger Things, ma si è intascato 10k di dollari.

A #StrangerThings fan had her life turned upside down after being catfished by a scammer claiming to be Dacre Montgomery, who plays Billy in the series.

The single mother says she left her husband for the scammer after meeting on an online forum, and even sent them nearly $10K. pic.twitter.com/0cpuQJijeK

