Creature straordinarie che rendono le barriere coralline uniche

Le barriere coralline sono ecosistemi sottomarini straordinari, simili a città vivaci, composte da minuscoli organismi marini chiamati coralli sclerattini. Questi esseri viventi producono carbonato di calcio per costruire scheletri rigidi, accumulandosi nel tempo e formando strutture immense, estendendosi per centinaia o migliaia di chilometri. Sebbene coprano meno dell’1% dei fondali oceanici, ospitano circa il 25% della biodiversità marina, costituendo un habitat fondamentale per molte specie. Le barriere coralline, inoltre, proteggono le coste attenuando l’energia delle onde e riducendo l’erosione, e rappresentano una risorsa vitale per milioni di persone, fornendo opportunità di pesca, turismo e farmaci naturali.

Esistono diversi tipi di barriere coralline: le barriere marginali, che si sviluppano vicino alla costa, le barriere vere e proprie, più distanti dalla terraferma, e gli atolli, anelli di corallo che circondano lagune. La Grande barriera corallina in Australia è la più estesa al mondo e visibile dallo spazio. Questi ecosistemi ospitano una varietà incredibile di pesci e invertebrati, ciascuno con ruoli specifici. Tra i pesci si possono trovare i pesci pagliaccio, i pesci pappagallo e i pesci napoleoni, mentre nel regno degli invertebrati figurano stelle marine, nudibanchi e anemoni di mare.

Tuttavia, le barriere coralline sono minacciate da problemi come il riscaldamento degli oceani, l’acidificazione, l’inquinamento e pratiche di pesca dannose. Per affrontare queste sfide, sono in atto iniziative per proteggere e ripristinare questi ecosistemi vitali, grazie a sforzi congiunti di scienziati e comunità locali.