Creatura misteriosa si aggira nei boschi: ibrido o mutazione mai vista?

Un recente avvistamento nei boschi del Minnesota ha sorpreso i ricercatori, rivelando la presenza di una creatura simile a un lupo, ma completamente diversa dalle specie conosciute. Il Voyageurs Wolf Project, un gruppo di ricerca dell’Università del Minnesota, ha catturato immagini di questo animale tramite telecamere nascoste. I video, condivisi anche sui social media, mostrano un canide incline a solcare i boschi, ed i ricercatori ipotizzano che si tratti di un raro ibrido tra un lupo e un cane.

La misteriosa creatura è stata osservata più di dieci volte in un anno, spesso da sola e in due occasioni insieme a lupi adulti, aumentando l’interesse scientifico sul suo possesso genetico. Gli studiosi descrivono questo animale come un canide dal aspetto simile a un lupo ma con caratteristiche uniche, ipotizzando che potrebbe essere una combinazione di lupo e Alaskan Malamute. I primi avvistamenti risalgono al 29 febbraio e al 3 marzo, con un’osservazione continua fino al 20 marzo. I ricercatori notano che né l’animale né i lupi adulti osservati fanno parte di un branco residente nel parco.

Ulteriormente, i ricercatori suggeriscono che questo canide potrebbe essere un lupo con mutazioni specifiche, oppure un ibrido rilasciato o fuggito, poiché non ci sono evidenze di riproduzione tra lupi e cani nella regione. Attraverso il loro post sui social, il Voyageurs Wolf Project richiama anche l’attenzione sulla cultura, citando Jack London e descrivendo la creatura come una reincarnazione dello spirito di Buck, protagonista ne “Il richiamo della foresta”.

Infine, è importante notare che la creatura non è un coyote, che, pur avendo un aspetto simile, è di taglia più piccola, né tantomeno è una chilla, un genere di canidi tipici del Sudamerica. Questo avvistamento evidenzia quanto siano still misteriosi i canidi e le loro interazioni ecologiche, lasciando intravedere un fascino continuo sui segreti della fauna selvatica.