Creatività e AI: il workshop di Lenovo a Milano

Lenovo e la Scuola di scrittura Belleville hanno annunciato i 10 autori selezionati per il workshop “Dimostra di essere umano. Scrivere storie al tempo dell’AI”, dopo il successo della lezione online con Francesco D’Isa, seguita da oltre 500 partecipanti. I finalisti potranno partecipare gratuitamente al workshop che si terrà a Milano.

Durante il workshop di due giorni, i partecipanti lavoreranno a un racconto originale utilizzando l’AI PC Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition. Le sessioni si caratterizzeranno per momenti teorici e pratici, sotto la guida di D’Isa. I partecipanti affronteranno diversi temi: l’aspetto filosofico e culturale dell’AI, esercizi di ideazione che confrontano creatività umana e artificiale, tecniche di prompting, analisi dei bias dei modelli linguistici e stesura di un racconto breve con assistenza all’editing.

Il percorso si concluderà con una presentazione finale dei racconti e una riflessione su cosa significhi “scrivere con” un’intelligenza artificiale. I testi saranno valutati da una giuria composta da D’Isa, Francesca Cristoffanini e Massimo Chiriatti di Lenovo. L’autore del racconto migliore vincerà un Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition e parteciperà a un podcast con Matteo B. Bianchi.

Francesca Cristoffanini ha sottolineato l’importanza della scrittura in relazione ai cambiamenti moderni, mentre Pietro Parodi di Lenovo ha evidenziato l’importanza della sinergia tra creatività e tecnologia per trasformare il lavoro creativo.

