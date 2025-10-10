23.6 C
Creative Learning Festival a Milano: nuova era educativa

Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano ospita la prima edizione del Creative Learning Festival, un evento dedicato all’apprendimento creativo. Durante due giorni, creatività, esperienza e gioco saranno al centro di seminari, laboratori e conferenze, mirati a esplorare nuovi approcci educativi.

L’iniziativa mira a promuovere l’apprendimento attraverso progetti che suscitano interesse, in un ambiente collaborativo, piuttosto che competitivo. Fiorenzo Marco Galli, direttore generale del museo, sottolinea che il festival rappresenta un’opportunità per riflettere sulle nuove frontiere dell’insegnamento nelle materie STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica). Il creative learning si basa sull’utilizzo della creatività individuale.

Durante l’evento, esperti internazionali in pedagogia e arti saranno coinvolti in attività pratiche per stimolare la creatività nei processi di apprendimento. Secondo Maria Xanthoudaki, direttrice del settore Education del museo, l’esperienza di 70 anni dell’istituzione rappresenta un contesto ideale per discutere l’innovazione educativa, accogliendo oltre 800 partecipanti.

Domani, tra le 15 e le 17, ci saranno sessioni con professionisti e artisti che proporranno esperienze interattive legate alla tecnologia e alle arti visive, utilizzando strumenti come il coding. Il media artist giapponese Toshio Iwai guiderà un laboratorio per creare una Casa a 100 piani, mentre il laboratorio “Macchine stravaganti” si concentrerà sulla costruzione di dispositivi meccanici con materiali riciclati. Le attività sono accessibili con prenotazione, incluse nel biglietto d’ingresso al museo.

