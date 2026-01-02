12.9 C
Roma
venerdì – 2 Gennaio 2026
Offerte

Creama Mani Set Regalo

Da stranotizie
Creama Mani Set Regalo

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €22.99 – €21.99

⭐ Valutazione: / 5

Hand Cream Set, 10 Pieces Christmas Gift Hand Cream, Repairing Hand Cream for Women and Men – Fast Absorbing, Immediate Hydration, Light Texture, Non-Greasy

Set di Creme per Mani: il Regalo Perfetto per Tutte le Occasioni

Il nostro set di creme per mani è composto da 10 deliziosi profumi, tra cui burro di karitè, sandalo, arancia, cocco, tè verde, aloe, oliva, rosa, lavanda e camomilla. Queste creme sono arricchite con estratti naturali di piante che nutrono profondamente la pelle e lasciano le mani con un profumo fresco e naturale.

Vantaggi del Set di Creme per Mani

I nostri prodotti sono realizzati con ingredienti naturali e non contengono sostanze grasse, quindi sono adatti per tutti i tipi di pelle. Ecco alcuni dei vantaggi del nostro set di creme per mani:

  • Assorbono rapidamente senza lasciare residui grassi
  • Idratano profondamente la pelle e prevengono la secchezza
  • Sono facili da trasportare e utilizzare in qualsiasi momento e luogo
  • Sono un regalo perfetto per occasioni speciali come compleanni, la Festa della Mamma o Natale

Caratteristiche del Prodotto

  • Set di 10 creme per mani da 28g ciascuna
  • Profumi: burro di karitè, sandalo, arancia, cocco, tè verde, aloe, oliva, rosa, lavanda e camomilla
  • Dimensioni del pacco: 20,8 x 13,9 x 5,9 cm; peso 440g
  • Produttore: Aifanciey
  • Codice ASIN: B09BYW276F
  • Paese di origine: Cina

Acquista Ora e Regala la CURA delle Mani ai Tuoi Car i

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

💼 Altre Offerte Speciali

Creama Mani Set Regalo

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €22.99 - €21.99 ⭐ Valutazione: / 5 Hand Cream Set, 10 Pieces Christmas…

Ricarica Foppapedretti 540 Pannolini

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €24.80 ⭐ Valutazione: / 5 Foppapedretti Piggy Nappy Feeder Refill (Up to 540…

Lenzuolo Fitted 180x200cm, 100% Microfibre, Bianco

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €14.12 ⭐ Valutazione: / 5 Amazon Basics Double Fitted Sheet, 180 x 200…

Lenzuolo Singolo 90x200cm, Microfibra 100%

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €10.11 ⭐ Valutazione: / 5 Amazon Basics Single Fitted Sheet, 90 x 200…

Pannolini Disney Mama Bear Taglia 5

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €26.32 ⭐ Valutazione: 5 / 5 Amazon Brand - Mama Bear Disney Ultra-Dry…

Articolo precedente
Beatrice Arnera denuncia minacce e insulti dopo rottura con Andrea Pisani
Articolo successivo
Incendio autobus Napoli, paura sulla tangenziale
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

Mostre a Berlino

Concerto di Natale a Bisceglie

Crisi Alvaro Morata e Alice Campello

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.