Creama Mani Set Regalo

Hand Cream Set, 10 Pieces Christmas Gift Hand Cream, Repairing Hand Cream for Women and Men – Fast Absorbing, Immediate Hydration, Light Texture, Non-Greasy
Set di Creme per Mani: il Regalo Perfetto per Tutte le Occasioni
Il nostro set di creme per mani è composto da 10 deliziosi profumi, tra cui burro di karitè, sandalo, arancia, cocco, tè verde, aloe, oliva, rosa, lavanda e camomilla. Queste creme sono arricchite con estratti naturali di piante che nutrono profondamente la pelle e lasciano le mani con un profumo fresco e naturale.
Vantaggi del Set di Creme per Mani
I nostri prodotti sono realizzati con ingredienti naturali e non contengono sostanze grasse, quindi sono adatti per tutti i tipi di pelle. Ecco alcuni dei vantaggi del nostro set di creme per mani:
- Assorbono rapidamente senza lasciare residui grassi
- Idratano profondamente la pelle e prevengono la secchezza
- Sono facili da trasportare e utilizzare in qualsiasi momento e luogo
- Sono un regalo perfetto per occasioni speciali come compleanni, la Festa della Mamma o Natale
Caratteristiche del Prodotto
- Set di 10 creme per mani da 28g ciascuna
- Profumi: burro di karitè, sandalo, arancia, cocco, tè verde, aloe, oliva, rosa, lavanda e camomilla
- Dimensioni del pacco: 20,8 x 13,9 x 5,9 cm; peso 440g
- Produttore: Aifanciey
- Codice ASIN: B09BYW276F
- Paese di origine: Cina
Acquista Ora e Regala la CURA delle Mani ai Tuoi Car i
