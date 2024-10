Creactives Group, KT&Partners alza il fair value e conferma Add

KT&Partners ha aggiornato il fair value di Creactives Group a 3,19 euro per azione, rispetto ai precedenti 2,66 euro, ritenendo che ci sia un potenziale upside del 18%. La raccomandazione sul titolo resta “Add”. Creactives Group, quotata su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, è attiva nello sviluppo di tecnologie di Intelligenza Artificiale per la Supply Chain. Gli analisti segnalano che le vendite del primo semestre del 2024 sono state leggermente inferiori rispetto alle stime, principalmente a causa di un ritardo imprevisto nella finalizzazione di un accordo con un partner. Questo ha portato a una modifica delle proiezioni di fatturato per gli anni futuri, con una conseguente revisione al ribasso delle stime per il periodo 2024-2027. Le previsioni di fatturato per il 2024 sono state stabilite a 7,3 milioni di euro, con aspettative di crescita che dovrebbero portare il fatturato a 15,7 milioni entro il 2027.

Il valore della produzione è ora previsto a 8,1 milioni per la fine dell’esercizio 2024, rispetto ai precedenti 8,9 milioni, evidenziando una crescita con un CAGR (tasso di crescita annuale composto) del 25,1% che porterà a 17,1 milioni nel 2027. Tuttavia, la redditività ne risente, poiché le vendite al di sotto delle aspettative, unite a costi di servizio e personale più elevati, porteranno a un EBITDA di 0,3 milioni, con un margine del 3,7%, inferiore alla stima precedente di 0,6 milioni e un margine del 7,2%. Questa revisione tiene conto anche del rinvio di alcuni contratti che, una volta finalizzati, dovrebbero avere un impatto positivo sull’EBITDA.

Infine, la posizione finanziaria netta (PFN) per il 2024 è prevista a 1,5 milioni di euro, rispetto alla precedente stima di 1,2 milioni di euro. Si prevede un’inversione di tendenza verso un flusso di cassa positivo nel 2026, con un dato previsto di -1,6 milioni di euro.