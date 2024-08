“Crea un ambiente inappropriato” La nuotatrice Luana Alonso è stata allontanata dal Villaggio Olimpico di Parigi

Provvedimento di fuoco quello che la delegazione paraguaiana ha deciso di prendere nei confronti della nuotatrice Luana Alonso. La ragazza si è ritirata dalle gare, motivo per cui è arrivata la richiesta di allontanamento dal Villaggio Olimpico.

Luana Alonso

Le accuse sono di creazione di ambiente inappropriato all’interno della squadra.

Luana Alonso si ritira dalle competizioni olimpioniche

Luana Alonso è una giovane nuotatrice di 20 anni che si è recata alle Olimpiadi di Parigi per rappresentare al meglio il suo paese, il Paraguay. La ragazza è arrivata in Francia piena di sogni e di speranze e soprattutto con l’idea di portare in alto la popolarità del suo paese.

Luana Alonso

Purtroppo però la ragazza è stata fra le prime eliminate nella batteria dei 100 metri a farfalla femminili che si è svolta nel corso degli ultimi giorni di Luglio. In quell’occasione aveva quindi annunciato di ritirarsi dalle competizioni, in quanto i suoi progetti per il futuro erano altri.

Luana ha comunicato che si sarebbe dedicata alla sua carriera scolastica e scientifica, magari ritagliandosi del tempo per andare a studiare negli Stati Uniti. Purtroppo però, allontanandosi dall’idea di competere, la ragazza ha anche perso la possibilità di trascorrere il suo tempo nel Villaggio Olimpico. Per questo motivo la delegazione del Paraguay ha deciso di prendere dei seri provvedimenti nei suoi confronti.

Atleta viene cacciata dalla delegazione del suo paese

Il Team Paraguay e l’organizzazione sportiva rappresentata da Luana non hanno preso molto bene la notizia del suo ritiro. Questo perché nessuno, nemmeno il suo allenatore, era a conoscenza di quest’ultima decisione. Nonostante il rammarico, tutti hanno deciso di accettare questa decisione e Luana era consapevole di come avrebbe dovuto lasciare il Villaggio Olimpico di Parigi nel minor tempo possibile.

Larissa Shaerer

A dare spiegazioni in merito a quanto accaduto Larissa Schaerer, per l’appunto capo della delegazione del comitato olimpico paraguaiano a Parigi. L’atleta avrebbe dovuto informare il team Paraguay per ottenere la possibilità di andare a soggiornare in un altro albergo, opzione che è stata concessa alla nuotatrice.

La giovane ragazza è però stata beccata all’interno del villaggio e la sua scusa è stata quella di voler consegnare delle cuffie ad un suo compagno di nuoto. La Schaerer, quindi ha deciso di inviare un’email formale alla nuotatrice.

Rendo effettivo il tuo ritiro dal villaggio atleti per la suddetta manifestazione. La tua presenza sta creando un ambiente inappropriato all’interno del team Paraguay. Per favore procedi come da istruzioni, purtroppo non hai trascorso la notte nel villaggio atleti di tua spontanea volontà.

Si è poi diffusa la voce secondo la quale Luana non sarebbe più all’altezza di prendere parte a queste competizioni. Da tempo, infatti, non riusciva a soddisfare i parametri previsti per ottenere tale opportunità.