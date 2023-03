Crash Team Rumble disponibile a giugno su PlayStation e Xbox

Activision Publishing ha annunciato che il titolo multiplayer online 4 contro 4 Crash Team Rumble uscirà il 20 giugno 2023 con beta prevista dal 20 al 24 aprile per chiunque prenoterà il gioco. Il titolo, proprio come il quarto episodio della serie, è sviluppato da Toys For Bob. L’accesso anticipato alla Beta di Crash Team Rumble conterrà cinque personaggi dell’universo di Crash e tre arene. Coloro che parteciperanno all’accesso anticipato alla Beta potranno giocare nei panni di Crash Bandicoot, Coco, Tawna, Neo Cortex e Dingodile. “Siamo molto contenti che i fan possano toccare con mano Crash Team Rumble durante l’accesso anticipato alla Beta di aprile”, ha dichiarato Paul Yan, Co-Studio Head di Toys For Bob. “Apprezziamo molto il feedback della community e useremo questi input per perfezionare il gioco e ottenere un’esperienza di gioco straordinaria il giorno del lancio. Ci vediamo nella Beta!”.

In Crash Team Rumble, i giocatori possono scegliere tra una rosa di amici e nemici dell’universo di Crash, ognuno dei quali ricopre uno dei tre ruoli: Blocker, Booster o Scorer. Le squadre utilizzano strategicamente i diversi ruoli per lavorare insieme al fine di essere le prime a raccogliere il maggior numero di frutti Wumpa nella propria zona di lancio, difendendo contemporaneamente la zona di lancio della squadra avversaria. I poteri delle reliquie apportano un ulteriore elemento strategico al gioco, che i compagni di squadra possono utilizzare per avere la meglio durante il punteggio, portando la propria squadra alla vittoria. Crash Team Rumble è dotato di gioco multipiattaforma, che consente ai giocatori di diverse console di fare squadra e di lanciarsi nella competizione. Uscirà per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series a 29,99 euro per la standard e 39,99 per la deluxe, con 25 livelli di Battle Pass sbloccati istantaneamente durante la Stagione 1, il Battle Pass Premium della Stagione 2 e il “Proto Pack” digitale, che include una serie di opzioni di personalizzazione per ogni eroe e villain al lancio e altri oggetti. Entrambe le edizioni garantiscono ai giocatori l’accesso a contenuti stagionali post-lancio.