10.3 C
Roma
venerdì – 28 Novembre 2025
Animali

Crase a Brescia per animali selvatici ed esotici

Da stranotizie
Crase a Brescia per animali selvatici ed esotici

Il progetto per l’apertura del Crase, il Centro Recupero Animali Selvatici ed Esotici, è stato avviato a Brescia. Il centro sorgerà in via Romiglia, accanto alla sede della Polizia provinciale, e sarà l’unico in Lombardia attrezzato anche per la fauna esotica. L’obiettivo del progetto è di incrementare l’attività della Provincia di Brescia nel recupero e nella tutela non solo della fauna selvatica ma anche esotica, candidandosi ad essere un punto di riferimento per tutto il Nord Italia.

Il Crase funzionerà come un pronto intervento faunistico e la sua apertura ridurrà tempi, energie e costi per il trasporto degli animali, oggi destinati a Valpredina o Paspardo, centri non specializzati sugli esotici. Il progetto rientra tra le iniziative sostenute anche dal Pnrr, con l’obiettivo di migliorare la tutela e il recupero degli animali selvatici e esotici nella regione.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Viaggi in autunno in Europa
Articolo successivo
Void Of Sleep: musica italiana
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.