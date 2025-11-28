Crase a Brescia per animali selvatici ed esotici

Il progetto per l’apertura del Crase, il Centro Recupero Animali Selvatici ed Esotici, è stato avviato a Brescia. Il centro sorgerà in via Romiglia, accanto alla sede della Polizia provinciale, e sarà l’unico in Lombardia attrezzato anche per la fauna esotica. L’obiettivo del progetto è di incrementare l’attività della Provincia di Brescia nel recupero e nella tutela non solo della fauna selvatica ma anche esotica, candidandosi ad essere un punto di riferimento per tutto il Nord Italia.

Il Crase funzionerà come un pronto intervento faunistico e la sua apertura ridurrà tempi, energie e costi per il trasporto degli animali, oggi destinati a Valpredina o Paspardo, centri non specializzati sugli esotici. Il progetto rientra tra le iniziative sostenute anche dal Pnrr, con l’obiettivo di migliorare la tutela e il recupero degli animali selvatici e esotici nella regione.