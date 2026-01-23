Craniosinostosi, nuovo trattamento non invasivo in Italia

Un gruppo di ricerca coordianto dalla professoressa Wanda Lattanzi ha scoperto un nuovo metodo per trattare le craniosinostosi, malformazioni congenite dello sviluppo cranio-facciale. Queste malformazioni sono dovute alla prematura ossificazione e chiusura delle suture craniche, con conseguente costrizione nella crescita del cervello e degli organi contenuti all’interno del cranio. Le forme più gravi di craniosinostosi sono malattie genetiche rare, come la sindrome di Crouzon, che si verifica in circa 16,5 casi ogni milione di nati vivi.

La malattia è causata prevalentemente da mutazioni nel gene del recettore del fattore di crescita dei fibroblasti 2, che causano l’accelerazione patologica dell’ossificazione nelle suture craniche. I ricercatori hanno sviluppato un “silenziatore genico” veicolato da nanoparticelle introdotte in un gel iniettabile prodotto tramite stampa 3D, che può spegnere il gene difettoso responsabile della malattia. Il silenziatore genico è rappresentato da piccoli RNA interferenti che ripristinano il corretto funzionamento del gene e impediscono l’ossificazione prematura delle suture.

Gli studi condotti hanno dimostrato che i siRNA sono in grado di correggere la funzione del gene mutato e rispristinare la corretta vitalità delle cellule staminali nei pazienti, mantenendo aperte le suture del cranio. I siRNA sono stati integrati in una strategia di ingegneria tissutale, che combina un idrogel biocompatibile con nanoparticelle di PLGA, creando un dispositivo medico iniettabile per via percutanea e modellabile per riempire i difetti ossei da trattare.

La piattaforma multifunzionale promette di essere utilizzata a livello traslazionale come impalcatura personalizzabile per la somministrazione di altri composti bioattivi, migliorando i risultati della cranioplastica pediatrica. I risultati degli studi sono significativi e aprono la strada ad un approccio di medicina di precisione e minimamente invasivo per la cura della malattia di Crouzon e di altre sindromi con craniosinostosi. Saranno necessari studi in modelli animali seguiti da trial clinici di sicurezza ed efficacia nell’uomo, processo che solitamente richiede diversi anni di sviluppo e autorizzazioni normative.