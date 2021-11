Sono passate settimane dal debutto trionfale su Netflix di Squid Game, serie TV sudcoreana che trae ispirazione dal film Battle Royale diretto da Kinji Fukasaku, il cui soggetto è tratto dall’omonimo romanzo di Koushun Takami.

La serie, diventata in breve tempo lo spettacolo più visto sulla piattaforma streaming, essendo un fenomeno pop, inevitabilmente ha contagiato anche i videogiochi.

Crab Game è un gioco gratuito, un instant-game, disponibile sulla piattaforma Steam che sta ottenendo un grande successo nonostante la sua realizzazione tecnica non sia esattamente stellare, soffre di glitch, bug ed espone gli indirizzi IP dei giocatori che accedono alla lobby pubblica.

Nonostante i problemi che presenta, il gioco piace molto. Il motivo della sua ascesa è semplice e risiede nel fatto che emuli le dinamiche della serie TV. La sua descrizione su Steam infatti recita “Crab Game è un titolo multiplayer in prima persona in cui si affrontano diversi minigiochi basati su giochi per bambini, fino a quando un solo partecipante ne uscirà vittorioso, aggiudicandosi il premio”. Ironicamente è messo in evidenza anche che il titolo non trae alcuna ispirazione dalla serie televisiva coreana in streaming, visto che tale somiglianza potrebbe causare a chi l’ha sviluppato problemi di natura legale.

Crab Game, sviluppato dal norvegese Daniel “Dani” Sooman, già responsabile del popolare gioco di sopravvivenza Muck, anch’esso gratuito, è approdato su Steam il 29 ottobre. I giocatori possono entrare in diverse lobby e devono sopravvivere, affrontando indenni una serie di situazioni di genere battle royale, del tutto simili a quelle di Squid Game.

In pochi giorni l’opera di Dani è diventata un successo su Steam, con oltre 30.000 giocatori simultanei registrati nella giornata di martedì. Il titolo si sta posizionando molto bene anche su Twitch, dove intrattiene più di 20.000 spettatori e si posiziona davanti a videogiochi come Final Fantasy 14 Online, PUBG Battlegrounds, Overwatch e Rocket League.