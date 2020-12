“Smentisco categoricamente che io possa lasciare Sport e Salute, in quanto ho un mandato triennale che porterò a termine convintamente. In queste settimane ho fatto una scelta di vita, in quanto, io oggi per fare l’amministratore delegato e presidente di Sport e Salute percepisco molto di meno rispetto a quanto percepivo alla Camera, avendo fatto un concorso pubblico molto impegnativo, ma l’ho fatto perché sento un impegno di servizio nei confronti dello sport italiano”. E’ la risposta del Presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, all’Adnkronos, sulle voci che ossa dover lasciare il suo incarico il prossimo 20 ottobre per effetto della legge Madia.

