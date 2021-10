“Sport e Salute è la società che sta con le persone, con le comunità , sui territori, assieme al Crea realizzerà azioni concrete e reali per chi fa sport e vuole migliorare le proprie performance sportive, ma anche invitando le persone a viverre con stili di vita corretti e più sani”. Sono le parole del presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, a margine della firma della convenzione tra Sport e Salute S.p.A. e Crea, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria. Il protocollo siglato oggi intende: sensibilizzare ed informare con campagne mirate l’opinione pubblica; educare le giovani generazioni attraverso specifiche iniziative nelle scuole e una adeguata formazione di docenti e operatori e favorire la ricerca e l’innovazione, in un’ottica di tutela della salute, nei settori di interesse reciproco, quali appunto sport e alimentazione. All’evento ha partecipato anche il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli, oltre al presidente di Crea Carlo Gaudio.





