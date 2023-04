CozyWow Collant da donna semi solido opaco 80D da donna

Descrizione prodotto

Da CosyWow puoi trovare un’ampia selezione di collant per le occasioni festive o per il guardaroba di tutti i giorni. Ci impegniamo a offrire la migliore qualità a tutti i clienti.

Qualità affidabile e professionale

Comodo e flessibile

Multicolore

Confezione raffinata

Che si tratti di abiti o gonne, i collant completano perfettamente ogni outfit e ti danno un aspetto fantastico.

Materiale morbido

Questi collant eleganti e confortevoli completamente elastici di CozyWow sono cuciti con materiali di prima qualità, sono morbidi e delicati sulla pelle.

Alla moda ed elegante

I collant vellutati e semi-opachi 80DEN colpiscono per il loro aspetto elegante. Danno alle tue gambe un bel colorito e ti rendono un “colpo d’occhio”.

Taglia

S: (altezza 150 cm-165 cm, peso corporeo 35 kg-70 kg);

M: (160 cm-172 cm, peso corporeo 50 kg-80 kg);

L-XL: (170 cm-180 cm, peso corporeo 55 kg-85 kg).

Details Materiale: 84% poliestere, 16% elastan Colore: multicolore Occasione: cosplay, festa, ufficio, tempo libero, sport, casa, ecc. Istruzioni per la cura: lavare in lavatrice a 40 ℃, asciugare in asciugatrice senza problemi

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 24.6 x 17.6 x 1.8 cm; 80 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 17 ottobre 2019

ASIN ‏ : ‎ B07Z78QRV8

Categoria ‏ : ‎ Donna

Design: lunghezza integrale, cavallo rinforzato, punta rinforzata (più elastica e resistente).

Materiale: 84% nylon 16% elastan

Lavabile in lavatrice

Sono perfetti per i giochi di ruolo e per Halloween, Natale e Capodanno. I collant sono disponibili in vari colori e sono perfetti per l’uso quotidiano. Possono essere indossati con gonne eleganti o tacchi alti o stivali

Valore aggiunto: se non sei soddisfatto dei nostri prodotti, ti forniremo gratuitamente un prodotto sostitutivo o un rimborso completo. Per ulteriore assistenza clienti, vi preghiamo di contattarci

Lavabile in lavatrice

10,99€