Cozycase Supporto muro per Dot (3ª generazione), nascondere il cavo senza viti, supporto in cucine, bagno e camera da letto (Nero)

Cozycase Supporto muro per Dot (3ª generazione)

Potente gestione dei cavi: mantiene il tuo Dot pulito e ordinato, evitando cavi brutti. Puoi spostare il tuo Dot ovunque nel bagno, nella camera da letto, in cucina, nel garage, ecc.Facile da installare: il supporto leggero e piccolo consente di completare in pochi minuti. No foratura necessaria.Sicuro e stabile: l’alimentatore tiene il Dot inserito nella spina contro il muro, assicurandosi che il Dot sia fissato alla parete e protetto da cadute o danni.Migliori prestazioni audio: Mantiene il Dot verticalmente sulla presa a muro, aiuta il sistema a ricevere e trasferire in modo orizzontale il suono realistico, assicurandoti che le tue conversazioni diventino fluide e precise.

10,99 €