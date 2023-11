Cozycase Supporto da parete per Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) – salvaspazio, colore: Bianco

Descrizione Prodotto

Fissato con viti

Il metodo a vite è adatto alle superfici ruvide, come le pitture al lattice e le superfici a grana grossa.Nota: non è adatto per l’uso su pareti irregolari.

Fissato con nastro VHB 3M

Facile da installare.Il metodo adesivo 3M è adatto a superfici lisce, come vetro, piastrelle di ceramica, pannelli di legno, superfici metalliche, ecc.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 8,8 x 10,02 x 4,8 cm; 60 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 13 gennaio 2023

Produttore ‏ : ‎ Cozycase

ASIN ‏ : ‎ B0BS3X678P

Pratico e ordinato: design elegante che rende il tuo Echo Dot un’elegante decorazione per la casa. Un accessorio indispensabile Echo Dot 5 Gen che devi avere. Ideale per cucina, bagno, soggiorno, ecc.

Facile installazione: il supporto include viti e adesivo 3M. Puoi scegliere di montare il supporto ovunque a seconda della tua parete.

Stabile e resistente: realizzato in materiale ABS di alta qualità. Testato fino a un mese per garantire che Echo Dot 5 Gen non cada.

Suono impeccabile: la parte del supporto non blocca affatto il suono dell’Echo Dot, nessun suono opaco. Puoi portare il tuo Echo Dot 5 Gen in qualsiasi momento in qualsiasi stanza.

16,99 €