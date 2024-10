Covim Caffè Macinato Premium per Moka – Confezione da 2 Pacchetti Sottovuoto da 250g – Totale 500g

Price: 4,38€

Da anni di esperienza nella torrefazione, nascono.i macinati covim, disponibili in.diverse miscele, studiate per incontrare i gusti di tutta la nostra clientela e.mantenere intatta la qualità del prodotto. L caffè che beviamo ogni giorno non è che l’ultimo passo di un viaggio affascinante intorno al mondo e frutto di un lungo processo di lavorazione, che affonda le sue radici nella storia e nell’esperienza. La raccolta avviene manualmente principalmente in due modi: il picking, che permette una migliore selezione dei frutti e lo stripping. I chicchi vengono selezionati per garantire un prodotto finale di qualità. Per questa operazione si utilizzano delle selezionatrici ottiche che, grazie ad un sistema di luci riflesse, analizzano i singoli chicchi espellendo quelli non idonei. La tostatura dei chicchi verdi avviene tramite aria calda in circa 10-12 minuti e la temperatura del caffè supera i 200°c. Questo processo è particolarmente importante perchè determina il gusto, l’aroma e il tipico colore scuro che caratterizza il caffè.

Una miscela dalla spiccata corposità da cui deriva un caffè forte e piacevole; particolarmente adatto per tutti i momenti in cui serve una carica extra, grazie al suo gusto intenso e persistente

Caffè di diverse origini, selezionati, tostati e miscelati per garantire una resa ottimale in tazza, miscela robusta con intensità 9 (su 10)

La classica.preparazione in moka.per gli amanti della tradizione, che amano i sapori autentici e il confortante borbottio della caffettiera

Una tazzina di caffè fumante è un piacevole rito quotidiano che addolcisce ogni risveglio

Periodo di conservazione: 24 mesi nella propria confezione integra