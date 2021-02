SPARGITORE di virus, assassino, bugiardo, incosciente. Così è stato considerato Cortland Cronk, un ragazzo canadese di 26 anni, positivo al Covid su cui è stato fatto anche un Meme che lo ‘dipingeva’ come un Grinch. Ha ricevuto anche delle minacce tanto che è fuggito dalla sua città natale, Saint John e si è trasferito a Victoria, una città all’estremità opposta del paese, a 3.600 miglia di distanza. Insomma, alla paura di ammalarsi di Covid si aggiunge quella di essere oggetto dello stigma. E’ il Covid-shaming che spinge molte persone a non comunicare la propria positività al virus.

L’etichetta dell’untore

Il ragazzo, che è un agente di commercio, ha contratto il Covid durante i suoi spostamenti di lavoro e ha raccontato al New York Times che la gente si comportava nei suoi confronti come se avesse preso di proposito il Covid. “Ho ricevuto centinaia di minacce di morte al giorno. Persone che mi dicevano che avrei dovuto essere lapidato pubblicamente”, dichiara il ragazzo. Molti cittadini canadesi pensavano che si trattasse solo di una trovata pubblicitaria per dare un ammonimento a chi infrange palesemente le regole, mettendo a rischio le vite degli altri. Alcuni pensano addirittura che in Canada dovrebbero stabilire delle norme più ferree non solo multando chi infrange le norme di sicurezza anti-Covid, ma rendendo pubblici i loro nomi.

Lo stigma e le pandemie

Storicamente, lo stigma e il sentimento della vergogna hanno accompagnato le varie pandemie. “Durante la peste in Europa, il popolo ebraico divenne un comodo capro espiatorio. Nel corso dell’epidemia di colera in Gran Bretagna nel 19° secolo, furono accusati gli irlandesi della classe operaia”, ha spiegato al New York Times, David Barnes, professore associato presso l’Università della Pennsylvania che studia la storia delle malattie infettive e delle epidemie. Più di recente, gay e haitiani sono stati stigmatizzati durante l’epidemia di Aids negli Stati Uniti. Lo stigma di oggi riguarda il Covid. E, infatti, i gruppi di Facebook sono pieni di storie di persone etichettate come potenziali vettori e che raccontano come siano esclusi dalle riunioni di famiglia e segnalate alle autorità sanitarie pubbliche.

Esorcizzare la paura di ammalarsi

La storia di Cortland Cronk è accaduta in Canada ma in realtà capita un po’ ovunque perché la vergogna è un sentimento che si presenta come una sorta di reazione di fronte allo stigma: “Chi giudica l’altro, il Covid -positivo e lo addita come una sorta di untore, mette in atto un meccanismo per esorcizzare il problema e allontanare da sé stesso la malattia”, spiega la psicologa e psicoterapeuta Maria Beatrice Toro, direttrice della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia (Scint). “Accade da sempre in varie situazioni da ‘shaming’, pensiamo per esempio all’Aids o al tema dell’omosessualità, ma nel caso del Covid c’è anche l’idea che si tratti di qualcosa che possiamo controllare e che genera a sua volta la convinzione che chi se l’è preso abbia sbagliato qualcosa, magari non seguendo le regole”, prosegue l’esperta. Ammettere che invece non si tratta di irresponsabilità del soggetto significa prendere coscienza che non possiamo controllare del tutto il rischio del contagio: “Questa consapevolezza mette una grande ansia, per questo qualcuno, anziché essere solidale con chi si è ammalato, trova più comodo fare l’untore”, sottolinea Toro che di recente ha pubblicato il libro Oltre la pandemia, Come superare (bene) ansia, rabbia e stress (Morellini Edizioni).

I rischi dello stigma sulla diffusione del virus

Chi prova vergogna per essersi ammalato di Covid tenta di autodifendersi mettendo in atto strategie come l’occultamento della sua positività al virus. Ma la conseguenza di questa strategia di difesa può ricadere proprio sulla condizione di contenimento della pandemia perché la gente non dichiara la propria positività per paura di essere giudicata male. Ecco perché è importante chiedere aiuto ad uno psicologo o psicoterapeuta per gestire la situazione.

Covid-positivi: come difendersi

Una persona che si ammala di coronavirus – anche se asintomatica – deve poter concentrare tutte le sue energie sulla guarigione senza doversi anche preoccupare dello stigma. “Non dobbiamo tradire noi stessi negando quello che ci sta succedendo altrimenti si rischia di interiorizzare lo stigma e poi se si cede alla tentazione di mentire negando la propria positività, questa bugia lavorerà a livello inconscio logorando psicologicamente il soggetto”. Come reagire, però, di fronte a chi ci allontana o ci teme perché magari, anche una volta guariti, sospetta di noi? “Prendiamola come una grande occasione per pesare la qualità delle nostre relazioni: una persona che ci allontana con la scusa dello stigma forse non è un buon amico. Quindi, non ci lascia soli ora: in effetti eravamo soli anche prima ma non ne eravamo consapevoli”.